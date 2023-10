VIDEO. La mujer que trota como un caballo se hace viral en redes tras varios años

La mujer adopta la posición de un equino, moviéndose con gran destreza utilizando sus brazos y piernas.

Una mujer noruega sorprendió en las redes sociales al imitar a un caballo con todas las partes de su cuerpo. Ayla Kirstine trota y galopa de manera tan asombrosa que demuestra toda su destreza. La usuaria, que se volvió viral tras varios de darse a conocer su historia, utiliza sus manos y pies con una fuerza impresionante, realizando acrobacias con una coordinación que dejó asombrada a toda la comunidad de internet.

Esta mujer, que incluso realiza impresionantes saltos de altura, compartió cómo su fascinación por los equinos surgió cuando ya era adulta. “Cuando tenía cuatro años, me encantaban los perros y quería ser un perro”, explicó sobre su infancia a Insider.

“Cuando me di cuenta de que me gustaban los caballos, simplemente usé lo que había aprendido”, destacó. “No sé si me estoy estropeando las articulaciones, pero, hasta ahora, no me duele ninguna parte del cuerpo”, subrayó Kirstine sobre los difíciles movimientos que realiza.