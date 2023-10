VIDEO. Reportero cubre noticia y descubre en vivo que es su familiar fallecido

El video del impactante momento que vivió el reportero en un enlace en vivo, se viralizó en redes sociales.

El reportero Jorge Jaramillo, del “Infórmate Viesca” de México, vivió un impactante momento al cubrir una noticia sobre la muerte de un hombre y darse cuenta de que la víctima era su primo. El emotivo instante se volvió viral en TikTok.

Jaramillo llegó a cubrir la trágica muerte de un hombre que sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en el techo de su casa. Durante su cobertura, el reportero no reconoció la vivienda de su primo, con quien no tenía un contacto cercano. Fue al ver a una de sus primas que descubrió la dolorosa noticia de que el fallecido era su propio primo.

En una transmisión en vivo, el reportero compartió su conmoción y tristeza por la situación, señalando que, aunque es parte de su trabajo informar sobre noticias difíciles, esta vez le tocó personalmente al tratarse de un familiar, perteneciente a la familia Rocha. El emotivo video se volvió viral en TikTok, acumulando cerca de 5 millones de vistas y casi 335 mil me gusta.

Estas impactantes imágenes dejaron sorprendidos a muchos internautas, quienes reconocieron la manera en que el reportero siguió haciendo su trabajo a pesar de su dolor.

Sin embargo, hubo quienes pusieron en duda su historia, ya que comentaron que se pudo percatar de lo sucedido antes de comenzar su transmisión en vivo.

Tras esta situación, Jorge explicó a detalle qué había pasado en otros videos, los cuales se encuentran compartidos en TikTok.

“No lo hubieran dejado dar la noticia, que crueldad”; “Le creo, hay familiares con quienes pierdes contacto o simplemente no frecuentas”; “Cuánto profesionalismo de tu parte. Mis respetos y que en paz descanse su familiar”; “Que fuerte eres para dar una noticia así :c un fuerte abrazo bro”; “Y porque leyó el nombre, pues no que era su primo,a lo mejor estaban distanciados”; “Admiro tu profesionalismo, yo no hubiera podido hablar y no hubiera apuntado las ganas de llorar.! mi más sentido pésame”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.