VIDEO. Captan agresión a adulta mayor en una farmacia

El video tras ser compartido generó gran indignación y críticas para quienes no ayudaron a la señora.

En un video compartido en redes sociales se observa la agresión que una adulta mayor sufrió dentro de una farmacia. En la grabación se ve a una mujer caucásica que usa bastón, discutiendo con una persona afroamericana que se coloca frente a su rostro, cuando ella le dice que “huele a popó”, en ese momento el receptor del descalificativo le aprieta y acto seguido le da una cachetada, el acompañante también se une al pleito.

Un hombre que está afuera de la farmacia entra al local cuando el otro sujeto se pone de espaldas frente a la adulta mayor cubriéndola por completo, por lo que la defiende.

Why do people do this? pic.twitter.com/wr6vDKuKX1

— Catch Up (@CatchUpFeed) September 16, 2023