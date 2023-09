VIDEO: Novios se incendian durante la ceremonia de boda

Un equipo de expertos se apersonó para apagar las llamas en los novios.

La entrada de los novios al lugar de su boda es de gran importancia para muchas parejas. Algunas eligen una hermosa canción, mientras que otras optan por algo más divertido, como una coreografía de baile. Sin embargo, estos recién casados definitivamente se destacaron al llegar al estilo “Sinsajo”.

Al parecer, estos novios deseaban crear una experiencia original que sorprendiera a sus invitados. Incluso, no les preocupó que la forma en que ingresaran al jardín de su evento pudiera representar un riesgo mortal. Sin embargo, aparentemente tenían todo bajo control para garantizar que la novia y el novio no sufrieran lesiones.

A través de X, antes Twitter, se difundió un video que no parece real pero es cien por ciento verídico. En el clip que ya se hizo viral en la red se muestra que una pareja de novios se prendió fuego en su cuerpo al momento de llegar con sus invitados. Y por si fuera poco entraron felices y tomados de la mano, de hecho hasta la novia llevaba el ramo en una de sus manos.

En apenas unos segundos que dura la grabación, se muestra el instante en el que los esposos están envueltos en llamas de la parte trasera de su atuendo, la mujer lleva una capa larga en color blanco, mientras que el novio solo porta su traje. Parece como si no llevaran alguna protección especial, pero en realidad estaba todo perfectamente planeado, pues los novios caminaron unos pasos y al final del corredor ya los esperaban varias personas con extinguidores para apagar rápidamente el fuego.

A #US couple set themselves on #fire as they walked down the aisle after getting married in a bizarre show at their wedding ceremony, #Newsweek reported. The duo, Gabe Jessop & Ambyr Bambyr, reportedly work as movie stunt doubles.@UHN_Plus pic.twitter.com/CMB1r3MAWA

— Anchor Manish Kumar (@manishA20058305) September 11, 2023