Influencer presumía de visitar a su novio en la cárcel y fue detenida por asesinato

Seis días antes de su captura, la creadora de contenido compartió en sus redes que estaba embarazada.

Nayeli Díaz, una influencer en las redes sociales donde compartía contenido sobre su estilo de vida que incluía las visitas en la cárcel que le hacía a su novio, fue capturado el fin de semana último debido a su vinculación en un caso de asesinato.

En un tiktok, la creadora de contenido compartió cómo era un día cuando acudía al Reclusorio Sur de México para visitar a su pareja en un clip que tituló: “Cuando vas a pasar la navidad con tu novio”. En esa ocasión Nayeli llevó un pastel de chocolate y varios recipientes con comida de las fiestas decembrinas para llevarlo a su novio.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al establecimiento para detener a la mujer que se identifica en TikTok como Nayeli Díaz, a quien se le indicó que era investigada por su presunta participación en una caso de homicidio, según información del periodista Carlos Jiménez.

En el último tiktok que Nayeli compartió en su cuenta, dio a conocer un ultrasonido donde se ve a un bebé, el cual afirmó, espera con ansias, pero le escribió un mensaje: “No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos…”, dijo, y agregó:

“Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho… Te espero con ansias mi negrit@ te cuidare sobre todas las cosas. Te amamos tanto”, resaltó la creadora de contenido indagada por asesinato.