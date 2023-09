Revelan las zonas del mundo donde más OVNIs se han visto

Se identificaron 11 puntos críticos en donde las naves acuden con mayor frecuencia en la Tierra. ¿Está Guatemala?

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EE. UU.) publicó un nuevo documento donde muestra un mapa de las zonas en el mundo donde se han presentado los mayores avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs). De acuerdo con los datos proporcionados, las apariciones de las naves desconocidas datan entre 1996 y 2023.

Al respecto, el Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Pentágono, dijo: “Vemos estos ‘orbes metálicos’ en todo el mundo, y vemos que realizan maniobras aparentemente muy interesantes”, dijo citado por el Daily Mail.

En el mapa se identifican 11 puntos críticos en donde los OVNIs acuden la mayoría de las ocasiones en que presuntamente entran al planeta Tierra. Según el reporte del Pentágono, 5 puntos se ubican en el continente americano, mientras que el resto se concentra en el continente asiático. De tal manera que en Estados Unidos hay 5 puntos donde más avistamientos se han presentado en:

Mientras que en Asia los puntos críticos OVNI suceden en el medio oriente:

Así como en Estados Unidos, en Japón hay tres zonas en las que las naves desconocidas acuden con mayor frecuencia:

Linomachi es considerado como la “ciudad OVNI” desde hace mucho tiempo, donde los lugareños y la comunidad científica afirman haber visto una gran cantidad de avistamientos OVNI. El mundialmente reconocido experto en el fenómeno OVNI, Takeharu Mikami, informó que en 2021 registró 452 visitas de extraños objetos voladores en los alrededores de la montaña Senganmori.

El mapa con las zonas en el mundo donde aparecen con mayor frecuencia los OVNIs fue publicado en la página web de AARO, departamento que fue creado en julio de 2022 para atender las “anomalías” presentada principalmente en Estados Unidos, a raíz de la declaración jurada sobre extraterrestres de David Grusch, el ex combatiente condecorado en Afganistán y veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO).

Ante ello, el gobierno de Estados Unidos creó el departamento especial de investigación que asegura: “Este sitio web proporcionará información, incluidas fotografías y vídeos, sobre los casos de UAP resueltos a medida que sean desclasificados y aprobados para su divulgación pública”.

