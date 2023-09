VIDEO. Niño es arrestado y le escupe a una mujer policía

La reacción de la uniformada causa polémica en redes sociales.

La grabación sobre la reacción de un niño y una mujer policía ha desatado la polémica en las redes sociales debido a la manera como los dos implicados actuaron por su cuenta, por un lado el niño que fue arrestado y esposado trató de defenderse, mientras que la uniformada tuvo una violenta reacción en contra del menor de edad quien le escupió.

En el metraje de menos de 20 segundos de duración se observa al niño cuando es sometido y custodiado por un hombre y una mujer policía quienes lo tomaron de sus hombros mientras tenía las esposa colocadas en sus muñecas detrás de su espalda, mientras eso sucedía, el infante no dejaba de decir groserías a los oficiales.

En un momento, el enojado infante logró darse la vuelta para mirar a la mujer uniformada quien al mirarla con odio trató de que lo dejara de sostener de uno de sus brazos, pero al no conseguirlo la reacción del niño fue escupir directamente a la policía como forma de protesta y la impotencia de no estar libre.

Justo cuando el niño escupió a la mujer policía, la oficial le dio una fuerte bofetada de frente en la cara, aunque el menor de edad logró evitar que el golpe lo impactara con toda la fuerza de la mujer al poder agachar el rostro previo al fuerte impacto.

Momento en que mujer policía arresta al niño

El suceso ocurrió en el Reino Unido y fue documentado en un video que fue subido a las redes sociales donde al momento contabiliza casi un millón y medio de reproducciones, además de sumar 45 mil likes y ser comentado por cientos de personas que en su mayoría apoyaron la reacción de la oficial de policía.

Algunos de los comentarios fueron: “Sí la mamá no le enseñó a respetar, bueno, que sea otra figura de autoridad que lo haga”, “Merecía que le tiraran dos o tres dientes”, “Yo le doy más duro para que se lo piense dos veces la próxima vez”, “Hizo lo mejor la policía”, “En mis tiempos, eran mis padres lo que hacían eso si me lo merecía, no hacía falta la policía”; sin embargo, hubo otros que pidieron ayudar al chico:

“Ese niño no es normal, algo tiene que es un histérico. A esa edad (12 años dicen) esa reacción viene de algo”: tuitero.

Un ladrón escupe a una oficial mujer y está fue su reacción. pic.twitter.com/KFUcZTXcxx — Momentos Virales (@momentoviral) September 4, 2023

Se desconoce el motivo por el cual el menor de edad tuvo que ser arrestado, así como su situación jurídica si es que tuvo algún tipo de correctivo ya sea hacia él o hacia sus padres o tutores.

