VIDEO. Conmovedora despedida de una joven con su pareja antes de su muerte

Desde su cama de hospital, la joven no pudo contener el llanto al dedicar tiernas palabras a su novio como un adiós antes de fallecer

TikTok se convirtió en la herramienta ideal para dar a conocer todo tipo de historias capaces de llevar al límite los sentimientos de los internautas, como la de una joven cuyo mensaje de despedida a su novio conmovió hasta las lágrimas a los usuarios, ya que lo hizo desde una cama de hospital en sus últimos momentos antes de morir a causa del cáncer.

Anyel Moreno, originaria de Venezuela, ganó popularidad en redes sociales al compartir algunos videos en los que hacía retos virales de baile, todo junto a sus enfermeras, amigos y su novio desde el hospital. Aunque parecía que su recuperación avanzaba de manera favorable, los últimos clips revelan que falleció luego de perder la lucha contra el cáncer dejando huella en los internautas que se conmovieron por el clip junto a su pareja.

“La despedida más triste de mi vida”, se lee en la descripción del video compartido en el perfil de la joven, aparentemente por su novio, Ray. En él se escucha cómo le pide que graben un clip, pero de un instante a otro le dice que está dedicado a él y rompe en llanto asegurando que siempre estará ahí para cuidarlo hasta que puedan encontrarse de nuevo.

“Quiero decirte que te amo mucho y aunque no estemos casados ni con anillos, siempre te voy a amar en la eternidad. Siempre voy a estar a tu lado, viéndote, cuidándote, hasta el día que mueras y nos toque reunirnos de nuevo. Así que no estés triste, esto es un hasta luego, siempre es un hasta luego”, dice entre lágrimas.

Despedida conmueve a usuarios en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, el novio de Anyel reveló que su novia falleció en marzo pasado tan solo unas semanas después de que fuera grabado el video, tal y como lo mencionan antes de las tiernas palabras con las que ella se despide lamentando no haberse podido recuperar de la enfermedad.

“Te amo mucho, Ray, te voy a extrañar muchísimo, muchísimo. Pensé que iba a ganar esto, pero no pude…pensé que lo iba a ganar, te lo juro. Siempre tuve fe, mi esperanza, todo de ganar esto. Perdón, me tocó, me tocó a mí otra vez”, dice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rainier Yerikov Natera (@rainieryerikov)

Aunque el video fue grabado en febrero, lo compartieron este lunes y de inmediato se hizo viral. “De seguro, mi querida, eres la más linda estrella del cielo”, “Ojalá pudiéramos despedirnos de todos de esa forma”, “Mi corazón se hizo nada, estoy llorando”, “No me pude aguantar”, “Luz en sus caminos”, “Imposible no llorar” y “Me partió el alma, yo algunas veces no entiendo la vida”, fuero algunos de los comentarios.

