VIDEO. Funcionaria municipal es acosada durante entrevista

Mientras respondía las preguntas de una periodista en la calle, un individuo desconocido se le acercó y la acosó de forma sexual.

Inna Vernikov, concejala de Nueva York, fue acosada de forma sexual durante una entrevista en la vía pública; mientras respondía las preguntas de una periodista, un individuo desconocido se le acercó y le plantó un beso en la mejilla.

En el video que es viral en redes sociales se ve a la funcionaria municipal siendo entrevistada por la periodista Hannah Kliger en una calle de Brighton Beach, Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.). Mientras escucha la pregunta de la reportera, un hombre de boina se le acerca, la besa en el cachete y le sonríe y se aleja.

Vernikov se muestra sorprendida por lo que acaba de ocurrir y suelta un “what the f#&%”, mientras no le quita la mirada a su acosador.

En su cuenta de X, la concejala de Nueva York publicó que fue una experiencia “espeluznante”.

Not the kind of love I expect from constituents! Very creepy moment. Thanks to my colleagues for standing up for me! @mvelaznyc @Lynn4NYC @KamillahMHanks @CMMercedesCD46 @BobHoldenNYC @KeithPowersNYC @KalmanYeger @CMBrooksPowers @ebottcher https://t.co/1l4u47xEMu

— Councilwoman Inna Vernikov (@InnaVernikov) August 18, 2023