Dile adiós a los grupos de WhatsApp

Conoce la nueva herramienta que causa furor.

La plataforma WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, propiedad de la compañía norteamericana Meta. Se trata de una aplicación que fue diseñada para los dispositivos móviles y que es una de las más utilizadas a nivel mundial, aunque cuenta también con una versión para computadoras.

Su lanzamiento data del 2009, aunque con el paso de los años ha ido sufriendo distintas actualizaciones que les han dado a los usuarios nuevas formas de experimentar la comunicación o transmisión de información. WhatsApp logró desplazar el uso de los clásicos mensajes de texto y la comunicación grupal fue una de las principales funciones que lo permitieron.

En los últimos días, muchos usuarios de WhatsApp han tenido la posibilidad de hallar en sus dispositivos móviles una nueva herramienta que Meta tiene en fase de prueba. Se trata de uno de los pasos que permitirá decirle adiós a los grupos de WhatsApp para migrar las salas de chat con voz.

Esta nueva actualización que tendrá WhatsApp es una herramienta que permitirá que los participantes de un grupo, de hasta 32 miembros, puedan mantener una conversación a través de audios. A diferencia de las llamadas grupales, esta novedad no tendrá ningún tipo de sonido de llamada, sino que solo una simple notificación que los invitará a unirse al chat de voz grupal.

add more to every moment with Video Messages now on WhatsApp 🏅 pic.twitter.com/xaXL9n33Nv

— WhatsApp (@WhatsApp) August 4, 2023