FOTOS. Aparece supuesta imagen de Jesús en una tortilla

El joven compartió en una publicación de Facebook que llevó la imagen a ser bendecida.

Publicidad

Hace unos días, un usuario de Facebook compartió una imagen de Jesús que apareció, de manera sorprendente, en una tortilla. La inusual fotografía generó controversia entre los miembros de un grupo en esa misma red social.

De acuerdo con Luis Pérez Hernández, hace unos meses se manifestó la imagen de Jesús en una tortilla. El joven compartió en una publicación de Facebook que llevó la imagen a ser bendecida.

“Hace un par de meses, mientras nos preparábamos de comer, en unas de las tortillas salió esta imagen de Jesús, la verdad estamos muy contentos, pero no sabemos qué hacer exactamente. Lo hemos llevado a la iglesia para que se bendiga. Pero creo que se necesita más, aparte que un padre ignoró una petición de oración. ¿Tiene alguna recomendación?”, escribió.

Reacciones por la tortilla con la cara de Jesús

La publicación fue colocada en un grupo y causó revuelo. Un usuario le contestó al joven originario de Hidalgo que nada más era una tortilla y la imagen pudiera no corresponder con la de Jesús: “Chicos, es una tortilla, la verdad no estoy seguro de que la imagen sea de Jesús, en la foto se aprecia un rostro, pero… no puedo asegurar que se trate de Jesús”.

En el contexto religioso, cuando una persona asocia una imagen en un objeto inanimado, se le denomina pareidolia, pues la mente humana tiende a buscar significados y conexiones, y esto puede influir en cómo interpretamos lo que vemos en el mundo que nos rodea.

Publicidad