¿Quién “mató” en Twitter a José Luis Perales y qué hizo después?

Aunque ya existe un "campeón de la mentira" en esa red social, Tommaso Debenedetti, el primer tuit que anunciaba la supuesta muerte de José Luis Perales se ubica en estas latitudes.

El reconocido cantautor José Luis Perales “estuvo muerto en Twitter” por una media antes, antes de salir a aclarar que se trataba de una noticia falsa a la que decenas de medios internacionales, incluso españoles, habían replicado.

“De repente, nos encontramos con que alguien, con muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos volveremos a estar viendo en España”, explicó Perales, de 78 años, desde Londres en donde se encontraba vacacionando junto con su hijo y esposa.

Pero, ¿de dónde surgió esa muy mala idea? El tuit original ya fue borrado, así como una buena parte de las publicaciones que replicaron el mensaje sobre la muerte de Perales. De acuerdo con medios españoles, la cuenta de La Abuela García, una cuenta de humor ubicada en México, fue la que difundió la falsa noticia, con un tuit que borró cuando consiguió el eco esperado. La misma cuenta, una vez que se desmintió el hecho, empezó a publicar memes sobre la resurrección de Perales. La cuenta con 127 mil seguidores, se describe como “Escribo lo que quiero, cuando quiero, si no te gusta, no me sigas😉”.

Otra víctima además de José Luis Perales

X, la renombrada plataforma de Twitter de Elon Musk, atacó a otro famoso y por algunos minutos “mató” al famoso filósofo y escritor, Fernando Savater. Una cuenta falsa de la editorial Alfaguara fue la encargada de difundir la información sobre la muerte de Savater, pero esta no tuvo eco.

El diario El País asegura que este tipo de noticias falsas surgen durante el verano cuando las editoriales están “a medio gas” debido al periodo de vacaciones.

El “campeón italiano de la mentira”, Tommaso Debenedetti, como él mismo se describió en una entrevista para el referido medio, contó que crea cuentas falsas como la de la editorial Ariel para viralizar información falsa altamente viralizable.

Cuando el “rumor” ya ha sido altamente viral, el italiano reivindica la autoría de su broma y cambia la descripción de la cuenta desde donde difundió la mentira a “cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommasso Debenedetti”. Esto fue lo que ocurrió con la difusión sobre la muerte de Savater.

El mismo Debenedetti reconoció en la entrevista con El País que el periodo estival es el mejor caldo de cultivo posible para la difusión de noticias falsas. “La prisa es mayor, las redacciones están medio vacías y caer en la trampa de las cuentas falsas es más fácil. Hace un año, durante el tórrido julio, muchos medios en español publicaron mi falsa noticias de la muerte de Benedicto XVI”, reconoce el italiano en un correo enviado a este periódico. “Y justo ayer, la falsa noticia del fallecimiento de Savater fue difundida en tiempo real por Telemadrid y La Vanguardia. Hay que reflexionar”, se burló.

