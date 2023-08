Combate entre Musk y Zuckerberg será transmitido por X

Desde junio, los dos magnates de las redes sociales se han estado incitando mutuamente a un combate de artes marciales mixtas en una jaula en Las Vegas.

Elon Musk anunció en una publicación en redes sociales que el combate que sostendrá en una jaula con Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, se retransmitirá en directo a través de la plataforma X, antes conocida como Twitter. Desde junio, los dos magnate se han estado incitando mutuamente a una pelea de artes marciales mixtas en una jaula en Las Vegas.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023