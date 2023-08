La modelo que desafía los cánones de belleza

Los seguidores de la modelo elogiaron su actitud y valentía al enfrentar las críticas y destacaron la importancia de aceptar y celebrar los diferentes tipos de cuerpos en la industria de la moda.

La modelo Marissa Dubois, también conocida como “Riss”, ha enfrentado críticas y afirmaciones sobre la autenticidad de su cuerpo después de que un video de su participación en la pasarela de la Miami Swim Week se volviera viral en línea con lo que desafía el tradicional modelo de belleza al no tener un cuerpo sumamente esbelto.

En las imágenes, Riss lucía un bikini verde con escote cruzado y un pareo a juego mientras caminaba por la pasarela. Muchos críticos sugirieron que su figura no era natural y que había recurrido a cirugías plásticas para lograrla. Ante estos comentarios, Marissa decidió abordar las acusaciones de manera directa y contundente.

En respuesta a los comentarios negativos y a aquellos que dudaron de la autenticidad de su cuerpo, Marissa compartió una fotografía de su época de preparatoria en Twitter.

La imagen mostraba a una adolescente sonriente sosteniendo un cartel que decía “Big Judy” junto con un dibujo de una mujer con grandes caderas curvas. Agregó el mensaje: “Para los raros que de alguna manera piensan que mi cuerpo es falso… Esta fue mi firma de último año (en la preparatoria)”.

Con esta imagen, Marissa quería demostrar que su cuerpo no ha sido alterado artificialmente y que sus curvas son parte de su constitución natural desde siempre.

For the weirdos that somehow think my body's fake… this was my senior sign in HS 😂 pic.twitter.com/9TyhdQei4m

— R I S S (@realitywithriss) July 24, 2023