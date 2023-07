Mujeres se pelean en sala de cine en plena función de Barbie (VIDEO)

Mujeres protagonizan inesperada pelea durante función de Barbie en reconocido cine.

La película de Barbie causó euforia y emoción, pero no para un par de mujeres, quienes protagonizaron una pelea durante la función de la cinta protagonizada por Margot Robbie. Un video compartido en Twitter muestra el momento en que una mujer, con cara de molestia, sube al lugar en donde estaban un par de chicas, una de ellas al estilo de la muñeca de Mattel.

Solo unos instantes después, la persona, quien, al parecer, iba con su hija, sin decir una palabra, llega y empuja con fuerza a la joven, misma que cae en las butacas del cine. Incluso, un par de personas, al percatarse de la pelea, intentaron frenar a ambas mujeres, quienes se atacaron con golpes y empujones.

a divulgação de barbie e what was i made for ta pesadíssima pic.twitter.com/7GhDHO3f3N

— vic (@sexeilsh) July 24, 2023