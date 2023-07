Gato desaparecido posa junto a su cartel de “se busca” y causa furor en redes sociales.

Un gato se encontró cara a cara con su propio cartel de “se busca”; el hecho fue captada por una usuaria que lo difundió en Twitter, donde ya se viralizó.

La principal prioridad de un dueño cuando una mascota desaparece es que aparezca segura y sin daños. Por esa razón, la mayoría acude a solicitar apoyo de los vecinos y la ciudadanía en general para encontrarlo.

El apoyo para encontrar un perro, gato, loro o la mascota en cuestión se pide a través de las redes sociales o con la ayuda de los típicos carteles de “se busca”. Gracias a estas estrategias, numerosos animales son devueltos a sus dueños como resultado de estas acciones.

Sin embargo, uno no anticipa encontrar a la mascota perdida mirando su propio cartel de “se busca”. Ranero, localidad del norte de Murcia, España, sirvió de escenario para este inesperado acontecimiento, donde un michi posó junto a su cartel. La imagen fue captada por el usuario de Twitter @Bamf_; rápidamente el curioso acontecimiento se volvió viral.

Dentro de la publicación, el usuario explicó que su hermana fue quien captó la maravillosa escena:“Estoy teniendo un día apocalíptico dentro de un mes y medio apocalíptico, así que os voy a contar algo maravilloso: hoy mi hermana ha encontrado a un gato perdido MIENTRAS MIRABA SU PROPIO CARTEL DE ‘SE BUSCA’“.

El texto va acompañado con una fotografía, donde se puede ver al gato acostado bajo un árbol mirando su cartel de “se busca”.

De acuerdo con el tuit, la hermana del internauta, al ver que se trataba del mismo michi, llamó al número de que tenía el letrero. Esto con la finalidad de que el dueño, pudiera recuperar a su gato que miraba su propio cártel.

Al momento, la publicación lleva casi 3 millones de vistas y 90.2 mil reacciones. En los comentarios, muchos usuarios aplaudieron la acción de la hermana. Y aunque, algunos dudaron de que la historia fuera real debido a lo “sorprende que es”, la mayoría considera que sí es verdadera. Incluso algunos usuarios comentaron fotos e historias de casos similares.

— Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) July 7, 2023