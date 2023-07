Hombre intenta asaltar salón de belleza, pero es ignorado por clientes

El video del incidente fue publicado por las autoridades policiales.

Un hombre intentó robar un salón de belleza en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Sin embargo, sus intenciones se vieron frustrados cuando los clientes y el personal del establecimiento lo ignoraron por completo.

El video del incidente fue divulgado por las autoridades policiales. En las imágenes se puede apreciar a un individuo ingresando a Nail 1st y exigiendo de manera enérgica que las personas entreguen su dinero. Sin embargo, sus intentos de intimidar a los presentes resultaron infructuosos.

Los clientes y el personal del salón de belleza optaron por ignorar al sujeto y continuar con sus actividades como si nada estuviera sucediendo. Esta respuesta dejó al ladrón perplejo y desconcertado, sin poder llevar a cabo su cometido.

Antes de huir del lugar, el sospechoso arrebató el celular de una mujer que se encontró en el salón. Posteriormente, escapó rápidamente en un vehículo de color plateado, según la policía.

Atlanta police are asking for help in identifying a man who failed to rob a nail salon after he was ignored by customers and employees. Crime Stoppers is offering a $2K reward for information leading to his arrest. https://t.co/2yWmYMBpnZ pic.twitter.com/m599pN259z

— Yahoo News (@YahooNews) July 10, 2023