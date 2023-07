VIDEO. Por “pequeña broma” no pudieron contraer matrimonio

Juez posterga casamiento por broma de la novia y sus reacciones se vuelven virales.

Para muchas personas, el matrimonio es uno de los momentos más importantes de la vida, pero hay algunas personas que no están de acuerdo con esto, por lo que buscan realizar bromas, en ocasiones, para calmar la tensión ante el emotivo momento. En esta ocasión destaca que una boda en el registro civil no se llevó a cabo, debido a que el juez que estaba oficiando no aceptó el chiste que dio la nueva pareja,

Fue así que la boda fue cancelada por el juez tras una broma que hizo la mismísima novia en el transcurso de la ceremonia. Y es que la persona que se encontraba oficiando la unión de estas dos personas, no vio de buen modo que se le incluyera en un video de broma. En este video viral se puede apreciar a familiares de los dos novios, ya que acudieron a apoyarlos y a celebrar el nacimiento y consolidación de su amor ante las leyes y posteriormente ante Dios.

Broma por la que no pudieron contraer matrimonio

A través del mencionado video, se puede ver a los dos novios durante el acto en el registro civil. Entonces, comienzan con los servicios del juez, hasta que les hace una pregunta que causó todo el alboroto, volviendo viral el video.

Cuando llegaron a la parte cumbre de la ceremonia, en donde se le pregunta al novio si desea casarse con la mujer, fue que “estalló la bomba”, así como la polémica por la boda cancelada de Miriam y Danilo.

Y es que mientras el novio dijo el tradicional, “sí, acepto”, fue la novia la que echó a perder todo lo que habían planeado para el especial momento al contestar “no” y luego reírse para corregir su error.

Cuando se dio esto, el juez decidió dar por terminada la ceremonia, ya que “no se puede bromear” en momentos así. Entonces la novia no dudó en pedir perdón. Pero el juez se mostró molesto e indicó “No puede bromear”.

Momentos después, se escucha de nuevo al juez, quien expresa por qué no se realizaría la boda planeada.

“No tiene disculpa… Infelizmente hoy no podemos realizar la ceremonia”, dijo contundente el juez.

Entonces, cuando se viralizó esto, diversos usuarios de redes sociales mostraron su desaprobación para con el juez, ya que parecía que no tenía intenciones de que el amor se volviera matrimonio entre estos dos.

Al final se tuvo que reagendar la ceremonia de matrimonio, por lo que esperarán para poder dar el “sí” definitivo y comenzar su vida juntos.

