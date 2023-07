Mujer es viral tras agredir a mensajeros y tomar paquetes como “rehenes”

Escandalosa escena: al borde del llanto estuvo un niño, al presenciar cómo su mamá peleaba con dos mensajeros.

Al borde del llanto estuvo un niño, al presenciar cómo su mamá tenía de “rehenes” unos paquetes, mientras agredía a un par de mensajeros que le entregarían su compra hecha por internet. A través de TikTok, el usuario Bruno Sánchez (@adairsito1516.v) compartió el momento del altercado ocurrido en una zona habitacional de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

La mujer, bautizada como “Lady paquete”, está exigiendo que le entreguen su compra, pero los repartidores no acceden, señalando que les están robando parte de la mercancía, según se observa en la grabación.

“Lady paquete”: “Quiero mi paquete”

Repartidor 1: “Márcale a la patrulla, nos están robando”

“Lady paquete”: “Usted me está robando mi paquete porque viene mi nombre. Que bueno que ya me dio la cara”.

Durante el incidente, otra mujer se acerca para señalarle a “Lady paquete” que su hijo está espantado debido a lo ocurrido, pero la protagonista del video alega que si no la va a ayudar, es mejor retirarse.

Mujer: “El niño está espantado”

“Lady paquete”: “No me entregan mi paquete. Gracias, no la necesito. No le pedí su ayuda, si no me va a poyar y no sabe, por favor no se meta”.

Repartidor 1: “Se molesta porque le digo si puede salir por su paquete”.

“Lady paquete”: “Entrégueme mi paquete, por favor, porque mi hijo lo está esperando. Son unos groseros y son unos pelados”.

Mensajeros exigían la palabra clave para entregar el paquete

La discusión continúa porque el trabajador argumenta que si no le dice la palabra clave, el paquete no puede ser entregado. Al final, después de realizar una llamada telefónica, menciona la palabra clave, Pradera.

Al respecto, usuarios de las redes sociales hicieron hincapié en que la palabra clave es necesaria para recibir paquetes de la susodicha empresa. Asimismo, otros mostraron su disgusto por el actuar de la mujer.

“Desde que empezó el vídeo me cayó bien mal la vieja esa”; “En efecto, no pueden entregar el paquete sin esa palabra clave, mucha gente desconoce que le llega a la app”; “Es la típica señora que se siente rica y vive en una unidad y así son sin educación P.D enséñenle usar la aplicación”; “El morrito más apenado que ella jajajaja”, dicen algunos de los comentarios.

