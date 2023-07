¡De terror! Graban extraña criatura en un callejón

Un video está generando sorpresa entre usuarios de redes sociales debido a que en se aprecia a una extraña criatura en la noche.

Un video está generando sorpresa entre usuarios de redes sociales debido a que en se aprecia a una extraña criatura en la noche. En el clip, grabado en lo que parece ser un callejón, se observa a la criatura en el fondo, mientras que la persona que graba expresa “¿qué es esa cosa Dios mío?”.

Entre los comentarios al video, que fue replicado por varias cuentas, destacan aquellos que aseguran también haber visto a la extraña criatura.

“Cuando cumplí 18 años ya empezaba a salir de fiesta y a veces me regresaba caminando. El punto es que su servidor vive en un callejón parecido y cuando llegué justamente en un árbol vi a una chica volteada”;“Es un espíritu o demonio. Creo que también se le apareció a mi mamá. No te debes acercar mucho porque si no eres fuerte, te pueden pasar cosas”, dicen algunos de los comentarios a video de TikTok.