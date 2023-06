VIDEO. Pulpo gigante sorprende a pescadores

El océano guarda, entre su profundidad, algunas criaturas que han quedado al descubierto, captadas por la lente de una cámara, como el caso de un pulpo gigante que sorprendió a un grupo de pescadores.

El océano guarda, entre su profundidad, algunas criaturas que han quedado al descubierto, captadas por la lente de una cámara, como el caso de un pulpo gigante que sorprendió a un grupo de pescadores, quienes no dudaron en filmar el momento y compartir el video en redes sociales.

En las imágenes, virales en plataformas digitales, se puede ver cómo el pulpo comienza a moverse sobre el bote de los pescadores deportivos, quienes, lejos de intentar alejarlo de su hábitat, lo llevan a la puerta para que pueda regresar a las aguas saladas del mar.

De acuerdo con el video que ha desatado todo tipo de reacciones entre los cibernautas, el pulpo de gran tamaño, de color café, se acerca a la puerta; sin embargo, no atina a salir del bote, por lo que uno de los pescadores tuvo que tomarlo de una parte del cuerpo y encaminarlo a la orilla.

Las imágenes muestran cómo el pulpo se lanza del bote y cae al mar, en donde, poco a poco, se va perdiendo en la profundidad del océano.

This magnificent giant pacific octopus caught off the coast of California by sportfishers.😲 pic.twitter.com/c0TKKB2eez

— thviralPOST • 𝗠𝗘𝗠𝗘𝗦 • 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗘 (@thviralPOST_) June 23, 2023