VIDEO. Conmoción en redes por aparición de supuesta “paloma mutante”

Varias son las reacciones para explicar la existencia de la singular paloma, que en las imágenes, aparece caminando sobre una tabla, exhibiendo, tanto su cuello como las patas.

El video de una supuesta “paloma mutante” empezó a viralizarse en redes sociales. Se trata de un ave que ha sorprendido por su enorme cuello hinchado y sus patas de un tamaño fuera de lo normal.

Varias son las reacciones para explicar la existencia de la singular paloma, que en las imágenes, aparece caminando sobre una tabla, exhibiendo, tanto su cuello como las patas, que incluso también tienen plumas. Los usuarios no pueden creer la aparición de este tipo de ave, aquí algunos de los comentarios:

Like different types of domestic dogs, domesticated pigeons come in all shapes and sizes like this Pouter pigeon. pic.twitter.com/Gs7y3Ohcn1

— Macrodosing (@MacrodosingPod) May 6, 2023