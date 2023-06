Influencer comparte que en Ciudad Cayalá le cobraban para poder grabar video

"Turistteando" aseguró que solamente adquirió un permiso para poder tomar fotografías, pero que no iba a pagar por grabar, "es absurdo", dijo.

Publicidad

A través de sus redes sociales, el reconocido influencer “Turistteando“, con mucho asombro compartió que le fue solicitado un permiso para grabar en Ciudad Cayalá, en zona 16, cosa que le sorprendió mucho.

El venezolano, Jesús Rubio, quien actualmente radica en la ciudad de Lima, Perú, se encuentra de visita en nuestro país para darlo a conocer a sus ‘followers’.

No le permiten grabar

“Chicos, aunque no lo crean, me acaban de informar dos personas de seguridad, que tengo que solicitar un permiso para poder grabar. No entiendo por qué, es primera vez en todos los países que he visitado. Me imagino que es por la zona”, aseguró el influencer.

Rubio también se preguntó si esto era “normal” e instó a sus seguidores, especialmente guatemaltecos, que le comentasen al respecto.

“Pagar para grabar”

Posteriormente, compartió otro video en donde publicó el permiso que le dieron solamente para tomar fotografías pero no para grabar con su equipo de video.

“Por si querían que era broma, anexo el permiso. Para grabar tengo que pagar y el área contable debe sacar las cuentas para darme un presupuesto de cuánto debo pagar para poder hacer grabaciones”, añadió.

Finalmente mencionó que no iba a grabar pero “al menos saqué el permiso de fotografías”, sentenció.

Después de dejar el lugar de zona 16, se dirigió hacia el Mercado Central a buscar un plato de Pepián.

Cayalá responde

Por su parte, la administración de Ciudad Cayalá respondió ante la denuncia realizada por el turista extranjero:

“La empresa se comunicó con el creador de contenido/influencer en cuestión, y se le ofreció una disculpa por el mal entendido y se le extendió una invitación a que regrese a Ciudad Cayalá para que viva una nueva experiencia”.

Hasta el momento, el venezolano aún no publicó nada al respecto de dicha respuesta.

(Visited 76 times, 76 visits today)

Publicidad