La vendedora de tortillas de harina que es viral en redes sociales

En TikTok se viralizó una joven que le enseña a sus seguidores cómo preparar tortillas de harina. Este video suma más de 5 millones de vistas y ha enamorado a más de una persona, pues ya la consideran “la más bella de la sierra”.

La vendedora que compartió el video se llama Kenia Yunivel Coronel Angulo (@yunivelcoronel2), y en Tiktok cuenta con 700 mil seguidores con los que comparte fragmentos de su vida diaria y una que otra receta.

Para las personas que no tienen cinco minutos para ver el video completo, a continuación compartimos la receta de Kenia Yunivel Coronel para preparar tortillas de harina. Lo primero que se necesita son los ingredientes:

En un tazón se vacía el kilo de harina, la mitad del cuarto de manteca vegetal, un puñado de sal, y el agua caliente. Todos los ingredientes se mezclan hasta que agarre la forma de masa.

Una vez que se tenga la masa, se agarra un pedazo para formar “tortillitas” con las manos, más o menos del tamaño de la palma.

Cuando se tengan suficientes “tortillitas”, se toman unas tres o cuatro, se apilan y se amasan con un rodillo, o una botella de cerveza vacía, hasta que agarren forma de tortilla de harina; para que no se peguen hay que agregar maicena.

Yunivel utiliza un comal prendido con leña para calentar las tortillas, pero con el que se tenga en casa y una estufa es más que suficiente; eso sí, el comal ya debe estar caliente antes de poner las tortillas.

En general, los comentarios en el video Kenia Yunivel son positivos. Muchos aplauden que una mujer tan joven sepa cocinar, mientras comentan que les gustaría tener una novia como ella.

Pero como es común en internet, hay personas que la critican por estar arreglada y consideran que el video es falso. Kenia Yunivel le contestó a sus “haters” en otra publicación:

“Anda diciendo que no puedo hacer tortillas de harina y que no puedo ser ama de casa porque ando arreglada. ¿A poco tengo que andar fodonga y mal arreglada para ser ama de casa o qué? A mí se me hace que lo que tiene es envidia porque nadie le hace tortillas de harina en su casa”, expresó.