TOUS MORE MORE PINK: Reivindica el poder del rosa como color y ¡actitud!

Esta fragancia es una tentación irresistible que gira en torno a tres componentes con el color rosa como pimienta rosa, orquídeas rosas y almizcle rosa ¡Te va a encantar!

Recientemente, Perfumerías Fetiche se vistió de “gala pink” para dar la bienvenida a una nueva fragancia que reivindica el poder del rosa como color y forma de vivir, con un nuevo eau de toilette solo apto para las más audaces. Se trata de Tous More More Pink, una fragancia que gira en torno a tres componentes, rosas, claro, que son una tentación olfativa irresistible.

Los tres componentes que giran en torno de esta tentación olfativa rosa son pimienta rosa, orquídeas rosas y almizcle rosa:

Tous More More Pint está compuesto por un bouquet de orquídeas rosas junto con el iris, forma el corazón floral y ultrafemenino. El toque exótico de la guayaba rosa hace de contrapeso, desvelando un universo deslumbrante: el que se abre con esta arma de seducción.

La pimienta rosa, con sus coloridas tonalidades, combina con la faceta más brillante de la bergamota. Este frescor se deja envolver por la deliciosa atracción de las notas de pera. Una energía radiante diseñada para una personalidad vibrante y positiva.

Finalmente, la fluidez cristalina del musk rosa trasciende las apetitosas facetas del azúcar moreno creando una estela sensual. La molécula de cetalox, añade una dimensión ambarada que envuelve la fragancia con sus toques cálidos e irresistibles. El resultado es una adicción sexy y sensual creada por Julien Plos.

Miley Cyrus es uno de los espíritus libres que apuestan todo al rosa con la nueva fragancia de TOUS: More More Pink. “El rosa no es un color, es una actitud”, expresó.

“Entre Pink y Punk solo dista una vocal y solo yo decido qué soy. Me siento orgullosa de mí misma, de mi independencia que no admite adjetivos ni colores, excepto el rosa, y cuanto más, mejor. More More Pink. Porque si algo me gusta… siempre quiero más. El conformismo no va conmigo”.

