Advierten que la Tierra ya no es segura, ¿será el fin del mundo?

Consideran que de no producirse una transformación global a tiempo, se precipitarán cambios irreversibles que afectarán gravemente el bienestar humano.

Según un estudio realizado por un equipo de más de 40 científicos internacionales, los humanos hemos superado varios Límites del Sistema Terrestre (LST) que ellos han identificado. Los LST son sistemas fundamentales que sustentan la vida en la Tierra. Esta dramática situación está causada por sistemas sociales y económicos insostenibles, basados en la extracción y consumo desmedido de recursos.

Publicado en la prestigiosa revista Nature, el estudio analiza los límites de diversas estructuras, incluyendo el clima, la biodiversidad, el agua dulce y la contaminación del aire, el suelo y el agua. Señalan que los límites seguros y justos son aquellos que mantienen el equilibrio del planeta, protegen a otras especies, minimizan los daños a los humanos y apoyan un desarrollo humano inclusivo. El único límite que aún no ha sido superado es el de los contaminantes aerosoles.

Johan Rockstrom, del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y autor principal del estudio, declaró su preocupación por los resultados. Según él, ya se observan “importantes impactos sociales”, con millones de personas afectadas por el cambio climático. Aseguró que, de no producirse una transformación global a tiempo, se precipitarán cambios irreversibles que afectarán gravemente el bienestar humano.

Desde 2015, los estados miembros de la ONU han acordado limitar el aumento de la temperatura global a 1.5C y proteger la biodiversidad en el 30 % de las áreas terrestres, marinas y de agua dulce. Sin embargo, los científicos advierten que estamos lejos de alcanzar estos objetivos.

La coautora del estudio, Joyeeta Gupta, de la Universidad de Ámsterdam, señaló que la justicia es fundamental para que la humanidad viva dentro de los límites planetarios. No se trata de una opción política, sino de una necesidad para la estabilidad planetaria.

📝 4 years of research.

🔎 50+ world experts from social + natural sciences.

🌍 safe and just boundaries to help us create a #SafeAndJust future.

Explore #EarthSystemBoundaries with #PIK director @jrockstrom published today in @Nature https://t.co/hQelYzNNaF pic.twitter.com/l2Q0bZWEUU

— Potsdam Institute (@PIK_Climate) May 31, 2023