Renuncia en su primer día de trabajo porque implicaba 8 horas de su tiempo

El caso de una joven se hizo tendencia en redes sociales, pues decidió renunciar en su primer día de trabajo, debido a que le implicaba 8 horas de su tiempo. La usuaria @croissantwoman publicó un video en el que explica los motivos por los que tomó tan radical determinación. “Hoy dejé mi trabajo, el mismo día que lo empecé”, dijo.

En su cuenta de TikTok, la joven contó que había obtenido un trabajo en un comercio, para el cual tuvo que asistir a una entrevista previa. Hasta ese momento, los jefes le habían dicho que sus tareas sólo incluían el área de ventas; sin embargo, los primeros disgustos aparecieron cuando, ya en horario laboral, le pidieron que hiciera algunas tareas extras que no mencionaron previo a la contratación.

Aunado a que recibiría un sueldo mínimo, pero como estaba buscando su primer trabajo, le pareció bien. “No representaba mucho dinero, pero era un trabajo. Así que entré al local y una señora me capacitó. Era muy simpática, me abrió la puerta y comenzó a enseñarme a manejar la tienda”, asegura la joven.

Sin embargo, cuando le explicaron las tareas extras (verificar el correo electrónico de la tienda, enviar paquetes de pedidos web, etcétera), la joven decidió renunciar. “Me estaban pagando el salario básico cuando tendría que cobrar como mínimo uno o dos dólares más por hora, por hacer todo eso”, detalló.

@croissantwoman puntualizó que odiaba renunciar, sobre en un primer de trabajo. “Odio renunciar, no soy de las personas que renuncian. Pero en el auto pensé: ‘Nunca más quiero volver allí’. Y no es que le tire odio a la empresa, creo que todo el mundo que conocí ahí resultó muy agradable, pero ¿cómo pueden esperar eso? Es demasiado que me pagaran el salario mínimo, el salario mínimo”, expresó.

“Pero, lo que me dejó atónita, fue que no había descansos. Eso significaba que era un turno de 8 horas, y como era la única en la tienda durante el turno entero, no tenía descansos, y no sólo era hoy, era para todos los días. No obtenemos descansos. Hoy no almorcé, porque necesitaba calentar la comida y comerla en una caja, en el suelo”, finalizó la joven.

