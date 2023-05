Conmovedor video: niños en situación de calle van al cine por primera vez

Los creadores de contenido quisieron invitaron a tres niños en situación de calle al cine para disfrutar de la película de Mario Bros.

Los creadores de contenido quisieron celebrar el Día del Niño invitando a tres niños en situación de calle al cine. El objetivo era pasar un día especial con los pequeños, así que los llevaron en su camioneta, muy contentos cantando canciones de Peso Pluma. Posteriormente, llegaron a una plaza comercial del estado de San Luis Potosí para ver la función. Emocionados entraron a ver la película, cada uno disfrutando de sus combos de comida rápida.

Al finalizar la función, “Los ADN Mx” preguntaron a los pequeños sobre sus partes favoritas de la película que vieron. El video concluye con fotos de la familia durante la función de la película.

Los usuarios de redes sociales se conmovieron y realizaron comentarios acerca de los pequeños que visitaron por primera vez el cine, entre los que destacan:

“Es un gesto muy noble que a pequeños que no cuentan con recursos económicos los hayan llevado al cine excelente chavos, ustedes bien sencillos por eso me caen a todo dar, sigan así. Bendiciones”; “Eso no es lo más grave, lo más grave es que estos niños, ni siquiera van a la escuela, eso sí es preocupante”; “No todos pueden hacer lo que ustedes, son los únicos que dejó que mi hijo vea, además porque me encanta verlos, me hacen feliz mi día cada vez que los veo”; “Qué emocionante momento, yo nunca he ido al cine, me imaginó la felicidad de esos niños, y que mejor que ver Mario Bros, me encanta”, dicen los comentarios.