¿Qué significan los códigos o22, o33 y o45 en Instagram?

Qué significan y cómo funcionan los códigos numéricos o22, o33 y o45 en Instagram.

Los jóvenes han popularizado e incluido palabras y siglas extrañas al lenguaje según las tendencias. Seguramente en estos días has visto en redes sociales como se han popularizado los códigos o22, o33 y o45 que aparecen en Instagram. Si pensaste que era un error de la aplicación, no te espantes, solo se trata de una nueva viralidad.

Entender a las nuevas generaciones es complicado; sin embargo, para estar al día en cuanto a la manera de cómo piensan y se expresan solo hay que tener paciencia y seguir actualizándose en cuanto a las tendencias. Para qué no te sientas excluido, a continuación te contamos lo que necesitas saber sobre: ¿qué significan y cómo funcionan los códigos numéricos o22, o33 y o45 en Instagram?

Significado de los códigos

Muchos no entendían los que sucedía, sin embargo, aunque podría parecer técnico, los jóvenes lo usan para referirse a la inicial de la persona que les gusta.

Cada código es una letra del abecedario, es por eso que en las notas de Instagram cada usuario utiliza un código diferente y así dar una pequeña pista de quién es la persona por la que sienten atracción.

Es por eso que o22 significa la letra A, o33 es la letra M y o45 significa la letra J. Probablemente existan muchas personas que su nombre empiece con esas letras, es por eso la viralidad de dichos códigos numéricos.

Recuerda que los códigos numéricos no siguen un orden, por ejemplo, no quiere decir que si “A” es o22, “B” será o23. Te presentamos la lista para que puedas mandarle indirectas en las notas de Instagram a tu crush o aquella persona especial para ti.

o22 = A

o76 = B

o99 = C

o12 = D

o43 = E

o98 = F

o24 = G

o34 = H

o66 = I

o45 = J

o54 = K

o84 = L

o33 = M

o12 = N

o89 = O

o29 = P

o38 = Q

o56 = R

o23 = S

o65 = T

o41 = U

o74 = V

o77 = W

o39 = X

o26 = Y

o10 = Z

¿Cómo usar los códigos numéricos en Instagram?

Usarlos es sencillo, una manera de hacerlo es si te gusta una persona llamada Eduardo, Enrique, Eva, Estéfany, etc. Tendrás que utilizar el código que pertenece a esta inicial “E” que se traduce al código o43 y así, dependiendo del nombre de tu ser amado, será la combinación que utilizarás. No olvides que no siguen un orden, si no es únicamente con la lista, así que si también le gustas a alguien te podrás dar cuenta buscando la inicial de tu nombre.

