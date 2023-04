Alumnos organizan una huelga en favor de una compañera trans

La estudiante trans de 16 años denunció lo ocurrido en sus redes sociales.

Decenas de estudiantes decidieron salir por los pasillos de su escuela para protestar contra su institución, debido a que no le permitieron entrar al baño de mujeres a una alumna trans. Kendall Tinoco hizo una denuncia a través de sus redes sociales luego de que una docente del Temple High School en Texas, Estados Unidos, en donde ella estudia, le prohibió entrar al baño de mujeres.

“En los últimos años he estado en transición, para ser más específica, he estado usando el baño de mujeres desde el séptimo grado. Los maestros y el personal no han tenido ningún problema con eso hasta ahora, a principios de este mes me dijeron que no podía usar el baño porque había ‘chicas reales’ allí (…) Lo dejé pasar pensando que mi maestra era transfobia y lo descarté de continuar usándolo”, denunció Kendall, de 16 años, en su cuenta de Instagram.

DEVELOPING: Temple HS students protesting outside after trans student is denied access to female facilities. pic.twitter.com/dhORrBNtM0 — Maiya Turner (@Maiya_Turner) September 29, 2021

Sin embargo, el asunto no acabó en ese instante, ya que una vez más no se le permitió entrar al vestuario femenino por ser trans.

“Una vez más, mi maestra mencionó que no podía usar el vestuario porque soy trans, le mencioné a ella que tengo un formulario que dice específicamente que no tiene derecho a decirle a un estudiante y mucho menos decirle qué vestuario o baño usar. Le conté mi situación a pesar de que ella insistió en que me cambiara en un armario con un bailarín que está fuera de mi zona de confort, ya que soy mujer”, señaló.

Protestan tras denuncia de alumna trans

Luego de que Kendall Tinoco hiciera la denuncia en sus redes se desató una gran indignación y sus compañeros decidieron hacer una manifestación para apoyarla, donde los estudiantes protestaron con banderas trans y de la comunidad LGBT+.

Los alumnos del Temple High School le pidieron a Tinoco que los liderara en una protesta pacífica a favor de los derechos de la comunidad trans: “¡Traiga su atuendo de orgullo! ¡Recuerde que esta es una protesta pacífica y respetuosa! Todos saben qué hacer. ¡Comparte con cualquiera y con todos! ¡Quédate con nosotros! ¡Espero verte allí!”, escribió la joven en Instagram.

Students at a high school in Temple, TX walked out after Kendall Tinoco, a 16-year-old transgender student, was denied her right to use the girl’s locker room. pic.twitter.com/B8zvHQnark — The South (@the____south) October 1, 2021

A la protesta asistieron más de 400 estudiantes: “Fue una locura ver ese apoyo. El apoyo fue abrumador, en el buen sentido. Me encantó. Fue una gran protesta”, indicó Kendall Tinoco en entrevista con Teen Vogue.

La manifestación masiva y el apoyo de los estudiantes funcionó, ya que el portavoz del Distrito Escolar de Temple se reunió con la joven y su familia para revisar las pautas de inscripción de estudiantes trans del distrito.

