VIDEO. Crean dispositivo para “sentir y dar” besos a distancia

La empresa china Siweifushe presentó el prototipo MUA, un dispositivo que le permite a sus usuarios transmitir y recibir besos a distancia mediante unos labios de silicón con sensores de presión y movimiento que se ajustan al teléfono celular y recrean, para el usuario, la sensación de besar. El aparato detecta mediante sensores los movimientos de los labios y la intensidad del emisor del ósculo, los cuales puede transmitir a otra terminal.

Además, los usuarios pueden grabar el sonido del beso para que lo reproduzca la otra parte. El dispositivo lleva su nombre, MUA, por el sonido que comúnmente hacen las personas al besar. Para hacer uso del mismo, es necesario instalar la aplicación en el celular y luego emparejarla con los labios fijados en el dispositivo.

A través de la app, las parejas pueden emitir besos de manera remota y al recibirlos, los sensores escondidos en los labios permiten imitar la intensidad, el movimiento y la temperatura del beso.

Want to kiss your long-distance partner? This device, named “Long Lost Touch,” was created by a group of Chinese students & made by a Beijing-based company called “Siweifushe.” Would you buy one? #bizzare #innovative #relationships #Creative #TechNews pic.twitter.com/co0x72WQnw

— ExiledEarthling (@OffWorldBound) March 23, 2023