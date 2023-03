Estudiante de medicina quedó ciega al ser quemada con ácido frente a su casa

“No, no es un ataque al azar, es un ataque planeado”, declaró la familia de la joven.

Dos años después de que la estudiante de medicina, Nafiah Ikram, fuese quemada en un ataque con ácido lanzado a su cara y otras partes del cuerpo frente a su hogar en Elmont, Long Island, en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.) aún nadie ha sido capturado por el caso.

Al cumplirse el segundo aniversario del crimen sucedido el 17 de marzo de 2021, las autoridades siguen sin identificar al sospechoso y vuelven a apelar a la comunidad para ubicarlo. El mes pasado la policía del condado Nassau elevó a US $50 mil de recompensa por información sobre el ataque, destacó ABC News.

Nafiah Ikram nearly died after someone threw battery acid in her face outside her Long Island home in March.

The 21-year-old has been left wondering why someone would have attacked her in what appeared to be an intentionally savage and calculated act.https://t.co/hIIb8qgSK5

— The New York Times (@nytimes) April 24, 2021