Se hizo la rinoplastia para que sus hijos “nazcan con linda nariz”

Muchos usuarios se rieron de su razonamiento, mientras que otros apoyaron su punto de vista.

Una joven de Argentina se volvió viral en TikTok después de subir un video donde afirma que se realizó una rinoplastia para que sus hijos tengan una nariz bonita. Se trata de Fiore Ciminello, quien supuestamente se operó y subió un clip cuando aún estaba en la clínica. En las imágenes la podemos observar con un parche mientras se graba, todo normal hasta ahí, pero lo que la hizo viral fue el mensaje que escribió: “Yo haciéndome la rino para que mis hijos nazcan con linda nariz”.

Actualmente el video tiene más de 200 mil reproducciones y 16 mil ‘me gusta’. Aunque Fiore tuvo que desactivar los comentarios porque las reacciones no fueron positivas, y quedó evidencia de esto en Twitter.

“Me metí a clases de inglés a ver si mis hijos salen bilingües”, comentó un usuario. Mientras que otros agregaron: “Me voy a pintar las uñas de azul, así mis hijos nacen con uñas azules”, y “yo por eso no me tatué, no quiero que mis hijos salgan con tatuaje”.