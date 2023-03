Trabaja de albañil, pero asegura que no la toman en serio por su físico

Para los que lo ponen en duda, el aspecto no tiene nada que ver con la inteligencia de una persona, su profesionalismo o su capacidad de hacer su trabajo, declaró

Una modelo estadounidense que trabaja en la industria de la construcción reveló los estereotipos a los que está expuesta a diario por su aspecto y ser una mujer albañil. Se trata de Autumn Westfall, una mujer que trabaja en la albañilería en Michigan y además es modelo talla curvy. Tiene miles de seguidores en sus redes sociales, donde ha hablado de cómo su aspecto juega un papel determinante en su trabajo.

Esto no solo es un cliché alejado de la realidad, sino que hace que el trabajo a veces sea más pesado y difícil para una mujer albañil, pues a los hombres no se les cuestiona de esta manera.

Para los que lo ponen en duda, el aspecto no tiene nada que ver con la inteligencia de una persona, su profesionalismo o su capacidad de hacer su trabajo, declaró.

