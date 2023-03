Captan en video ataque de señora contra pareja gay en la calle

En la grabación se muestra a una señora, de blusa azul, con la palabra “misericordia”, discutiendo con los hombres que se encontraban sentados en una calle.

La denuncia de un acto de homofobia se viralizó en redes sociales. En el video se ve a una señora ofendiendo y amenazando con llamar a una patrulla para que se lleve a una pareja gay que estaba en la calle. Fue en TikTok donde el usuario @jossuaaaaa compartió el clip, que hasta el momento lleva más de 400 mil vistas y miles de comentarios con muestras de apoyo para las víctimas.

En la grabación se muestra a una señora, de blusa azul, con la palabra “misericordia”, discutiendo con los hombres que se encontraban sentados en una calle de Villahermosa, Tabasco, en México. Su argumento es que es una “falta de respeto” que una pareja gay tenga muestras de cariño en la vía pública, y que se siente ofendida, por lo que amenaza con llamar a la policía.

“Yo amo a Dios. Te voy a decir una cosa, lo que ustedes hacen en público… si pasan niños, que no disciernen, lo único que hacen es confundirlos”, dice la mujer en el video.

“Si tú no dejas de hacer lo que haces, no me voy a ir y voy a llamar a la policía. Si tú sigues haciendo eso y pasa un niño (…) Tú pides respeto, yo te pido respeto para mis hijos y mis nietos”, son las amenazas de la señora.