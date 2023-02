VIDEO. Toca y por error tira escultura valorada en US $42 mil

Una coleccionista protagonizó un bochornoso hecho cuando, no respetando las clásicas indicaciones en este tipo de eventos de “no tocar”, tiró una escultura del artista Jeff Koons.

Una coleccionista, que asistió a una prestigiosa feria de arte en Estados Unidos, protagonizó un bochornoso y desastroso hecho cuando, no respetando las clásicas indicaciones en este tipo de eventos de “no tocar”, tiró una escultura del artista Jeff Koons, haciéndola pedazos.

Según testigos del trágico evento, la mujer tocó con uno de sus dedos la pequeña escultura azul que formaba parte de la famosa serie “balloon dog”, provocando que cayera al suelo. La pieza del renombrado artista Jeff Koons estaba valuada en US $42 mil y para fortuna de la galería, la mujer y el propio creador, estaba asegurada.

El accidente ocurrió el jueves último en la noche durante un recorrido exclusivo de la feria Art Wynwood en Miami, haciendo pensar a algunos coleccionistas que se trataba de alguna actuación.

Otro visitante tomó un video mientras los empleados de la muestra barrían los fragmentos de vidrio. “No puedo creer que alguien pudiera hacerlo caer”, se escucha en la voz del video.

The girl decided to check if the work of Jeff Koons “Balloon Dog” really matches the name, and hit it. Shards scattered all over the hall, because it was made of blue porcelain. pic.twitter.com/LHyKElBpLQ

— Себастьян Перейро 🦋🇺🇦🇨🇭 (@stringerukraine) February 18, 2023