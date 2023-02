VIDEO. Intenta acrobacia y cae en estanque de cocodrilos

Un showman estremeció al mundo cuando cayó en un estanque lleno de hambrientos cocodrilos.

Un video se hizo en redes sociales tras el aterrador momento que vivió un hombre al intentar hacer una acrobacia con cocodrilos, sin embargo, un error en el show hizo que terminara en un estanque lleno de al menos siete reptiles. Se trata de Michael Womer, también conocido como ‘Gator Crusader’, es un estadunidense que se dedica a realizar espectáculos peligrosas con estos animales. Su último truco, tuvo un inesperado final.

En el video compartido en la página de Womer es posible ver el exacto momento en el que se cae a un estanque lleno de cocodrilos hambrientos, después de que la cuerda que le sostenía se rompe, aún no se sabe que fue lo que exactamente hizo que la soga se rasgara durante el acto.

Pese a que el video viral se interrumpe en el momento en que Womer cae al agua, se sabe que sobrevivió al cercano encuentro con los reptiles. No está claro, sin embargo, si el acróbata sufrió lesiones graves, subrayó el medio Daily Mail. El clip se convirtió en tendencia rápidamente.

Un cocodrilo se vistió de héroe al rescatar el cuerpo de un niño ahogado que era buscado por familiares y elementos de rescate en la provincia de Kalimantan Oriental, en Indonesia.

El pequeño de cuatro años de edad, identificado como Muhammad Ziyad Wijaya, llevaba dos días desaparecido en el río Mahakam, en la isla de Borneo, y desde entonces se había desplegado un operativo de búsqueda.

Mientras miembros de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Kalimantan Oriental Basarnas buscaban al menor, recibieron un reporte de una familia que aseguró haber visto como un cocodrilo llevaba un cuerpo humano, mismo que resultó pertenecer al niño desaparecido.

A crocodile caught on camera carrying the body of a toddler above his head in the Mahakam River, Kutai Kartanegara, East Kalimantan, Indonesia 🇮🇩

Muhammad Ziyad Wijaya, 4 years old, was reportedly drowned & has been missing for 2 dayshttps://t.co/NsonbJEsHN pic.twitter.com/nBCuY8kXXQ

— Saad Abedine (@SaadAbedine) January 21, 2023