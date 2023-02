VIDEO. Diputada quería hacerla de torera y termina embestida

Tras unas cuantas fintas, la senadora lanzó el primer pase, la ternera se comió el engaño, el público se emocionó haciendo alarde de la magia de las manos de la legisladora. Pero la gloria se desquitó a los pocos segundos.

Publicidad

La diputada por Baja California Sur, en México, Lucía Trasviña, intentó hacerla de torera, pero no lo logró y terminó embestida. En redes sociales un video tomó fuerza, ya que la legisladora estaba en el ruedo tratando de torear a una vaquilla, sin embargo, quedó en el suelo.

El video de la senadora se viralizó porque el momento fue calificado como gracioso, según usuarios de redes sociales. Trasviña, con capote en las manos, comenzaba con las fintas, parecía que sabía lo que hacía, pero fue todo lo contrario. Tras unos cuantos amagos, la senadora lanzó el primer pase, la vaquilla se comió el engaño, el público se emocionó haciendo alarde de la magia de las manos de la legisladora.

Pero, la gloria sería efímera, en un movimiento de gran velocidad la ternera no dejaría pasar la oportunidad de desquitar la humillación sufrida, por ello, arremetió contra la senadora y la dejó en el suelo con una “tremenda cornada”.

La senadora Lucía Trasviña de estar en la gloria mordió el polvo del ruedo, la vaquilla había concretado su venganza y salió corriendo. Luego de la caída, el video finalizó, el golpe no requirió un traslado de tipo Jorge de Jesús, el “Glison”, toreo muy arriesgado, que es recordado por actuaciones en donde frecuentemente salía embestido por los toros.

Diputada embestida responde

Mediante su cuenta de Twitter, Trasviña aseguró que el video no es nuevo y no resultó lesionada por el golpe de la vaquilla. Además, la senadora por Baja California Sur aseguró que se levantó y siguió toreando como las valientes y no se “rajó”.

“En redes sociales circula un video. Aclaro que el video ya tiene bastante tiempo, estaba en una comida con amigos y me animé a torear, pero no calculé bien, sin embargo, el accidente no pasó a mayores, me levanté y seguí toreando sin cobardía”.

#AgarrandoElToroPorLosCuernos 🔴 En redes sociales circula un video. Aclaro que el video ya tiene bastante tiempo, estaba en una comida con amigos y me animé a torear pero no calculé bien, sin embargo el accidente no pasó a mayores, me levanté y seguí toreando sin cobardía. pic.twitter.com/dgcnSAkYuN — Lucia Trasviña Waldenrath (@Luciatraswbcs) February 8, 2023

(Visited 30 times, 30 visits today)

Publicidad