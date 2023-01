VIDEO. Pastor retira a feligreses de su iglesia por no dar diezmo

El video de un pastor evangélico que gritaba y echaba a los feligreses del templo por no tener dinero para cancelar el diezmo se hizo viral.

El video de un pastor evangélico que gritaba y echaba a los feligreses del templo por no tener dinero para cancelar el diezmo se hizo viral a través de las redes sociales. Las imágenes fueron registradas en Colombia, cuando en medio de un pronunciado discurso, el religioso empieza a increpar a los fieles, a los que amenazó con sacarlos con la Policía.

El video se hizo viral en diferentes redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar en relación a la actitud del ministro:

“Yo alabo a Dios en casa, no tengo que ir a la iglesia a que me cobren como si fuera un arriendo”, “se nota que ese pastor está ahí por interés propio, porque una iglesia no corre a nadie así”; “Yo y mi esposa somos pastores, no solo que no cobramos sueldo y no contamos la ofrenda, sino que tampoco diezmar y ofrendar es obligación”, entre otros.