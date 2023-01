Mujer es viral por sus excéntricas peticiones para quien quiera ser su novio

Una usuaria generó controversia debido a sus exigencias con quien desee ser su próxima pareja.

Uno de los propósitos más comunes que la gente suele realizar para Año Nuevo, sobre todo aquellos que son solteros, es que encuentren una pareja estable en los próximos 365 días, una labor nada sencilla pues no es cualquier cosa encontrar a la persona con la que deseas compartir tus días. Sobre el tema, en TikTok causó polémica una video compartido por una mujer, en donde comparte todo lo que un hombre debe cumplir para poder convertirse en su novio.

La usuaria quien fue identificada únicamente como Salpicón, enlistó una serie de requisitos y exigencias que los caballeros que la pretendan deben completar, entre ellos que posean un auto, casa propia, que tengan una carrera profesional e incluso, que hable un segundo idioma y contar con visa de Estados Unidos.

“Tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tiene que obtener por lo menos un vehículo… eso de: ‘vamos en Uber, te mando el carro, nos vemos en la estación de TransMilenio’ no. Que ya tenga finca raíz o ya esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa”, añadió.

La chica añadió que sus peticiones son las “mínimas”, ya que ella cuenta con todo lo que pide y por ende, busca a alguien que esté “a la altura de sus estándares”. Aclaró también que no menciona el respeto, el amor y la lealtad, pues eso debe venir incluido en la relación desde un inicio.

“No quería decir lo obvio, pero pareciera que el sentido común es el menos común de todos, por eso, como puedes darte cuenta en mi lista de estándares o requerimientos en ningún momento mencioné que me respete, que me quiera, que me escuche, porque eso sí literalmente es lo mínimo de cualquier ser humano”, sentenció.