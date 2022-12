VIDEO. Roba celulares de tienda y se estrella con puerta de vidrio

El video de un hombre se hizo viral luego de intentar darse a la fuga tras robar teléfonos y chocar contra una puerta de vidrio..

Un presunto ladrón se volvió viral luego de intentar hacer su ‘escape mortal’ y fallar en el intento. Y es que cámaras de seguridad captaron el momento en el que un sujeto, quien pretendía robar celulares de una tienda, chocara contra una puerta de vidrio y no lograra darse a la fuga, por lo que no le quedó más remedio que regresar el teléfono.

Los hechos ocurrieron en una tienda de venta de teléfonos móviles en Reino Unido, y según se observa en la grabación viral, el descuidado sujeto ingresa al local y pide información al empleado del lugar sobre los smartphones, a lo que el dueño lo atiende de forma amable, no obstante, segundos después, el sujeto aprovecha que el cajero se distrae y presuroso toma los aparatos e intenta emprender su huida por la entrada principal del inmueble.

Pero sus planes se vieron frustrados luego de que la puerta de vidrio le complicara su salida ya que tenía seguro. Luego de llevarse una tremenda lección, no le quedó más que despojarse de la vergüenza y devolver los dispositivos al dueño.

A clever shop owner thwarted an embarrassed thief’s attempted plan to steal almost $2,000 worth of mobile phones. pic.twitter.com/Y8QOKmhQpv

— USA TODAY (@USATODAY) December 10, 2022