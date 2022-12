Robo millonario: se llevan cinco autos de lujo en un minuto

Uno de los lujosos automóviles ya fue localizado.

Cinco autos de lujo, valuados en poco más de US $858 mil fueron robados en poco menos de 60 segundos en el condado de Essex, Reino Unido, así lo dio a conocer la policía local a través de sus redes sociales. En un video que se hizo viral se puede ver cómo un sujeto abre una reja para que los vehículos lujosos de las marcas Porsche, Arier Atom y Mercedes Benz fueran sacados.

De acuerdo con la Policía del condado de Essex, los delincuentes entraron al patio de un domicilio de la localidad de Bulphan, cortando los cerrojos. El video muestra cómo fueron saliendo los vehículos en el siguiente orden:

We are currently investigating an incident where multiple luxury cars were stolen from a unit on Brentwood Road in #Bulphan on 11 November.

Did you witness anything suspicious? If so, please contact us. pic.twitter.com/2huktS0PJI

— Essex Police (@EssexPoliceUK) December 5, 2022