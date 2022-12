VIDEO. Momento en que explota celular en un salón de clases

El celular se sobrecalentó, lo que provocó que se incendiara para después explotar en un aula.

En redes sociales circula un video que muestra el momento en el que un celular se sobrecalentó, lo que provocó que se incendiara para después explotar en un aula del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA) Ferrocarriles, ubicado en la calle Vázquez, en el municipio de Aguascalientes, en México.

El momento fue grabado por los alumnos, quienes se llevaron un susto, pues nunca imaginaron que eso pasaría.

“Un teléfono celular se sobrecalentó, lo que provocó que se incendiara para después explotar en una aula del #Cecytea de la colonia Ferronales cerca del Barrio de la Estación en #Aguascalientes. El vídeo fue compartido por mismos alumnos del plantel”, dice la publicación en redes sociales.

En la grabación de apenas 10 segundos se ven los escritorios del salón y en medio de ellas el celular en llamas, al mismo tiempo se escuchan voces y risas nerviosas de los estudiantes, quienes se acercan a ver qué pasó con el teléfono, incluso uno de ellos intenta apagarlo con su pie, pero no resulta.

CELULAR BOMBA💣📱 Un teléfono celular se sobre calentó, lo que provocó que se incendiara para después explotar en una aula del #Cecytea de la colonia Ferronales cerca del Barrio de la Estación en #Aguascalientes. El vídeo fue compartido por mismos alumnos del plantel. pic.twitter.com/6UDlAOiPTG — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) December 7, 2022

¿Qué ocurrió tras la explosión del celular?

Por fortuna, el incidente quedó solo en susto y pérdida material del objeto, pues no se reportaron lesionados. Hasta el momento, las autoridades del plantel no han comentado nada respecto a lo ocurrido. Sin embargo, usuarios de las redes sociales no tardaron en pronunciarse al respecto:

“¿Que marca y modelo? Que digan para tener cuidado”, “Por andar siempre metidos en TikTok”, “Es importante que se prohíba el uso del celular en los salones de clases”, “No deberían de permitir eso, pudo haber ocurrido una tragedia”, dicen algunos de los comentarios.

