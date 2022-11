VIDEO. Sorprende raro comportamiento de ovejas, caballos y orcas

¿Qué dicen los científicos de este comportamiento en los animales?

En semanas recientes, un comportamiento aparentemente inexplicable entre animales de diferentes especies ha causado sorpresa e incógnita en internet, y es que diversos videos, tomados en distintas partes del mundo y compartidos en redes sociales, muestran a numerosos grupos de caballos, hormigas, ovejas y hasta orcas, dando vueltas en círculos sin una razón lógica aparente.

Uno de los casos más virales en internet fue un video tomado en Mongolia, al norte de Asia, que muestra a un grupo de ovejas dando vueltas en círculos durante la noche.

En las imágenes se observa cómo las ovejas trazan, caminando, un círculo perfecto, mientras otras tantas se mantienen al centro o en el exterior. Un caso similar sucedió en la península de Kola, al norte de Rusia, con una manada de renos.

Reindeer Cyclones are a real thing… a swirling mass of threatened reindeer stampeding in a circle making it impossible to target an individual.. here the fawns are in the middle

This herd is on Russia’s Kola Peninsula, in the Arctic Circle

