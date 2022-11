Mujer quemó a su pareja con sopa caliente porque se fue a jugar futbol

La mujer provocó graves quemaduras de segundo grado en el rostro, hombro, pecho y cuello de su pareja.

Jhon Nolache Primero, de 24 años, denunció a su pareja Flor Esmilda Huaches Huamán, de 23, de producirle graves quemaduras de segundo grado en su rostro, hombro, pecho y cuello luego que ella le tirase sopa caliente al cuerpo. De acuerdo con información oficial, el ataque se dio tras una fuerte discusión porque Jhon deseaba salir a jugar futbol con sus amigos y ella no quería.

“Yo la quería llevar, pero ella me dijo que tenía que trabajar y lavar ropa. Yo me estaba yendo, pero regresé porque la estaba dejando molesta. Quería que se tranquilice porque no me gusta que esté molesta. La encontré amarga a ella”, contó el agraviado.

Según el joven de 24 años, antes de ser quemado no solo hubo un intercambio de palabras sino también golpes. “Me vino a querer empujar, me amenazó con un cuchillo, yo le quité. Y me metió un cachetadón. Yo también”.

Así fue cómo la mujer quemó a su pareja por ir a jugar futbol

Todo ocurrió en el distrito de Breña, en Perú, donde vivían desde hace cinco meses. “Cuando voy a querer abrazarla ella me estaba esperando con la olla. Yo voy a abrazarla y ella voltea y me dice: ‘toma tu sopa’ y me echa en la cara”.

“Yo sentí que chispeó algo en mi vista. Te pido por favor que te vayas. No sé porqué reaccionas así porque yo sí te amo de verdad”, añadió.

Después de la atención recibida en el hospital Arzobispo Loayza, el agraviado interpuso una denuncia en su de su pareja, quien está desaparecida.

