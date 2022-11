Alertan por estafa de trabajo online en Instagram

Aleli señaló que mucha gente la llamó incrédula y la insultaron por caer en este tipo de estafa.

Aleli, una joven de 24 años, narró en la red social de TikTok cómo fue víctima de una estafa el lunes, 31 de octubre de 2022, cuando estaba buscando opciones para un trabajo online desde casa en Instagram y le salió un anuncio sobre una oferta laboral.

La joven quien en su perfil dice ser feminista, artista marcial, vegana y pansexual, en un primer video dijo que mandó un mensaje directo en Instagram a un anuncio que la redireccionó a un chat directo de WhatsApp donde pidió más información.

“Lo que me explican es que son una empresa, que otras empresas que venden productos contratan, para que hagan como compras y ventas de productos, para que la empresa contratante suba su producto en las listas de recomendados como Amazon y Mercado Libre“, explicó.

Contó que el enlace la mandó directo a una página web, donde le dieron dinero y con ellos tenía que comprar productos que la plataforma elige y al final le darían una comisión.

“La chica de WhatsApp me pide que compre 5 productos y que me va a dar una comisión de 40 pesos mexicanos. Me pidieron que recargara 100 pesos para poder seguir comprando productos y poder retirar el dinero. Dije bueno, 100 pesos no es mucho, si pierdo 100 pesos ni más rica ni más pobre, no me pesa, meto los 100 y entonces puedo retirar los 160 pesos que ya tenía en la plataforma. El primer retiro fue exitoso, dije vamos a probar un poco más”.

Empieza la estafa

La joven de 24 años relató que en un chat de Telegram, una persona le dijo que solo podía hacer dos órdenes de pedido al día y que cada uno tenía tres productos y lo probó para hacer su primera orden de pedidos, donde generó 800 pesos, los cuales inmediatamente los pudo sacar de la plataforma.

Posteriormente, la convencieron de seguir tomando una segunda orden de pedidos, en la cual “todo iba bien”, pero hubo un pedido que salió un poquito más caro. Esos 800 pesos que ganó y pudo retirar, los regresó a la plataforma para seguir comprando.

“Hasta que me sale un producto que no puedo pagar, que está muy caro y no me dejan cancelarlo. Después de varias cosas y un par de días consigo dinero para liquidar el producto porque dije bueno ya me han regresado el dinero antes, por qué no lo harían ahora. La comisión era de 50 mil pesos, logro obtener el dinero, pago el producto, me dan mi comisión, dije a huev$%# ya ching&%$, intento retirar y no puedo”, agregó.

Aleli siguió contando su historia de estafa en un segundo video, en la cual detalló que la mujer con la que permaneció en contacto en Telegram le dijo que esos 50 mil pesos más los 13 mil que le había costado el producto no los podía sacar porque tenía que pagar el 15 % de ese valor para que la plataforma liberara ese dinero y lo pudiera sacar.

“Intenté sacarlo varias veces, pero no se pudo. A este punto dije, no voy a dar un peso más porque esos 13 mil pesos eran mis ahorros y mi mamá me había ayudado a pagarlo. De nuevo, confié en la plataforma porque anteriormente me habían regresado mi dinero. La chica con la que seguía en contacto por Telegram me dice ‘sabes qué si no tienes ese dinero para ponerlo yo pongo ese 16% porque a mí me pagan por comisión hasta que tú recibas tu dinero’”.

En su relato, Aleli aceptó que la chica pusiera ese dinero, aunque dio 450 pesos más para completar el monto y cuando ya la plataforma por fin le había liberado el dinero “que tenía anunciando como 80 mil varos” y ya lo podía transferir a su cuenta, pensó que con eso le pagaría a la chica, saldría de deudas y desaparecería el resto de su vida de esta experiencia.

La plataforma haría la transferencia a su banco, pero no fue así. La chica de Telegram le dijo que había que pagar un impuesto del 16% al SAT y Aleli pensó que hasta más confianza le daba tener que pagar un impuesto. La chica le dijo que ella conseguía el dinero y lo pagaba por ella para que al final Aleli le regresara el préstamo.

“Y me dice, pero qué crees que la plataforma no los puede pagar, tienes que pagarlos tú y yo así de ¡me quieren ver otra vez la cara de estúpida! Le dije, sabes qué estás pend#$% yo no doy un peso más de nuevo, si tú me quieres prestar para que esto se liquide, préstamelo adelante porque el 16% de 80 mil pesos son como 13 mil pesos, así que dije yo no doy un centavo más a esta pu$% estafa y mier#$$”.

Ya no recuperó su dinero

Para esas alturas, Aleli tenía todavía un mínimo de esperanza de poder recuperar su dinero, pero lo vio muy difícil y hasta aconsejó a la gente que aunque la vida está difícil y cara, donde los jóvenes buscan opciones para salir adelante en la vida, no caigan en estos engaños y tengan cuidado.

En el último video, Aleli señaló que mucha gente la llamó incrédula y la insultaron por caer redondita, pero su interés de difundir los videos tienen la intención de que más personas puedan ver qué tipo de estafas hay en redes sociales y estén prevenidas. También, consideró que las estafas han evolucionado y los medios que tienen esas personas para seguirlo haciendo.

“Honestamente caí en esto porque caí en la necesidad de mejorar mi situación económica para buscar más opciones de costear la vida independiente, tengo 24 años y me mantengo sola. Tengo licenciatura, varios trabajos y estoy dentro de gente que se independiza, estoy un poco joven, puedo aprender. Recibí apoyo de mis amigos, mi novio y mi familia”.

La joven finalmente se lo tomó más tranquila al relatar que ya había aprendido de esa mala experiencia y que hasta lloró “como Magdalena en crucifixión”, pues no pudo comer, ni dormir y se la ha pasado muy mal. Luego, rescató de todo este fraude, que lo importante es enfocarse en las cosas que tiene en su vida y no en un dinero que se perdió, pues lo que toca es seguir adelante y disfrutar la vida.

“Tengo la oportunidad de ejercer mi carrera, hacer lo que realmente me apasiona, y que eso sea mi sustento principal y todos los días ser feliz con lo que hago, mi círculo de amistad es el mejor del mundo, me siento muy feliz por todo el apoyo de la gente a mi alrededor. Tengo gatitos que son mi vida, la vida es bonita es algo que ya pasó, que este mensaje llegue a más personas y que evitemos que más personas no caigan en esto”.

