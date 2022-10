La película de Super Mario Bros ya tiene tráiler y fecha de estreno

También se filtró el aspecto de Super Mario en la película.

La película de Super Mario Bros marca el regreso de Nintendo a la industria cinematográfica, un hito que muchos fans han estado esperando por varias décadas.

Para revelar la más reciente información acerca del proyecto, Nintendo le ha dedicado un Nintendo Direct en el que hemos podido conocer la dirección de la película, así como echar un vistazo al impresionante trabajo de animación.

Para complementar todo lo compartido el día de hoy, os traemos un artículo con toda la información referente a la nueva película de Mario que se espera para principios del 2023.

La tan esperada película de Mario llegará a los cines oficialmente el 30 de marzo de 2023, por lo menos en la región latinoamericana, según confirmó Universal Pictures. La película de Mario se estrenará exclusivamente en cines. Sin embargo, el servicio de streaming Peacock confirmó que tendrá la película tras 45 días de su debút.

El streamer ConnotEatsPants compartió una imagen publicada en su Discord por un supuesto trabajador de una cadena de restaurantes de comida rápida. En ella parece hacerse un repaso a las colaboraciones planeadas en McDonald’s, mostrándose un render con la cara de Mario que encaja con el póster oficial de Super Mario Bros The Movie.

Encaja por el grado de realismo de su bigote vaquero, como también por el diseño de los guantes que se pudo ver en el póster. Aunque queda poco para salir de dudas, este “face reveal” del nuevo Mario ya está desatando toda clase de especulaciones y debates por internet.

did a McDonalds employee in the ConnorEatsPants discord just leak the first photo of Mario in the Mario Movie pic.twitter.com/DK7hITeJAP

— connor (@ConnorEatsPants) October 5, 2022