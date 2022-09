VIDEO: mujer “perrea” hasta el suelo y sufre problemas en la cadera

El video se viralizó y la mayoría de los comentarios fueron en tono de burla para la joven que no podía levantarse luego de sus intensos movimientos de baile.

En el mundo moderno existen diversos comentarios como“los treinta son los nuevos veinte”, sin embargo, un video viral al parecer demostró lo contrario, pues dos mujeres estaban “perreando” hasta el suelo y una de ellas, como sacado de cuento de ficción, no pudo levantarse tras el intenso baile.

En el video difundido en las diversas redes sociales, se apreció a dos mujeres sacando los “pasos prohibidos”, la música de fondo se podía escuchar “hasta abajo”, por las chicas andaban perreando con todo.

El video viral difundido tiene una duración de 30 segundos, pero como al segundo 12 finalizó la música, y la joven con blusa color rosado, tras dejar atónitos a todos con sus pasos, no pudo levantarse. Por lo cual, fue auxiliada por otra mujer. Al parecer sus piernas no le respondían.

Cuando tienes más de 30 y te tiras un perreo hasta abajo :v pic.twitter.com/Lj9ZMz0mzn — El de las empanadas!!! (@SuEmpanadologo) September 28, 2022

Reacciones por el video

El video se viralizó y la mayoría de los comentarios fueron en tono de burla para la joven que no podía levantarse luego de sus intensos movimientos de baile.

“Como Bambi recién nacido”

“Podría ser yo perfectamente”

“Ja, ja, ja, así me paro yo después de estar una hora sentada en el baño mirando el celular”

“No quiero burlarme porque podría ser yo… con la diferencia de que yo no me arriesgaría”

“¡Las rodillas no respondían! Ja, ja, ja no te preocupes, estará bien”

“No estaba perreando, tenía rato tratando de pararse y no podía”

Al parecer la frase “los treinta son los nuevos veinte” no aplicó para la joven porque no salió avante luego de los pasos prohibidos.

Hasta el momento no se sabe si la mujer pudo lograr reincorporarse del todo, pero estaremos al pendiente sobre el acontecimiento no viral.

