VIDEO. Automovilista choca contra casa y destruye la cocina

Una familia en Farmingdale, Long Island, en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), se llevó el gran susto de su vida cuando un automóvil entró hasta su cocina, en un aparatoso accidente vial.

Fue una madrugada aterradora y surrealista el jueves, cuando el vehículo conducido por un joven de Astoria se estrelló contra una barandilla en la calle, salió disparado por los aires, volcó y se estrelló contra el primer piso de la casa. No está clara la causa del accidente. El conductor Calogero Messina de 20 años inicialmente huyó del accidente, pero los oficiales pronto lo atraparon y lo arrestaron, informó ABC News.

La escena mostraba daños significativos a la casa y piezas del auto Volkswagen Golf 2019 sobresaliendo de los escombros. Milagrosamente nadie resultó lesionado, salvo heridas leves sufridas por el conductor.

That is a car that is flipped in its side and lodged inside a townhouse. This is on Stratford Green in Farmingdale, NY. The driver is under arrest and the homeowners make it out safely. Live reports channel channel 7. @abc7ny pic.twitter.com/PphLZHcPI5

— Derick Waller (@wallerABC7) August 25, 2022