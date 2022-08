¿Ya conoces Nutri Listo? El novedoso complemento infantil

En alianza, CBC e INCAP presentaron este producto que aporta vitaminas y minerales a los niños.

Preocupados por la desnutrición que afecta al país, CBC e INCAP lanzaron un novedoso complemento infantil. Se trata de Nutri Listo, un producto innovador y accesible que contribuirá a mejorar la nutrición infantil del país.

Nutri Listo esta hecho a base de vitaminas ricas listas para consumir en una mantequilla de maní de alta calidad y excelente sabor. Cabe destacar que el complemento está sugerido para niños de entre 6 a 24 meses. Su formula aporta las vitaminas y los minerales que comúnmente hacen falta en la dieta regular de la población infantil.

Y es que, la desnutrición no se trata sólo de la falta de comida, sino también de una alimentación monótona. Al no ingerir los alimentos necesarios, no se aporta al cuerpo las vitaminas y minerales necesarios.

Cuando cumplen dos años, el daño de su desarrollo cognitivo causado por la desnutrición crónica es irreversible. Además pueden estar en riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares en la etapa adulta.

Nutri Listo: Una opción que ayuda a la población infantil…

Cabe destacar que, en Guatemala 1 en 2 niños está siendo afectado por una desnutrición crónica.

“Para el mayor beneficio es importante que los niños consuman 1 Nutri Listo al día”, enfatiza Lilli Ebner-Stoll, fundadora y directora ejecutiva de Listo.

Además, la personera agrega: “Esta opción es practica, viene en un pequeño sobre y n requiere preparación”. Asimismo, destacó que el complemento puede combinarse con frutas u otras comidas que se desee.

Nutri Listo ya está disponible por Q1.50 en las tiendas de barrio en los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez.

“Trabajamos para hacer suplementos de la más alta calidad y que sean accesibles para todos, porque la nutrición de hoy es el mañana para todos”, agregó Stoll.

Para maximizar su alcance e impacto, Listo formó una poderosa alianza con CBC que ofrece su robusto sistema de distribución a más de 140 mil tiendas en el país.

